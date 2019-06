Zufrieden blickt der SC Hoetmar auf die vergangene Saison der Erstvertretung zurück. „Unsere junge Mannschaft hat sich in der Kreisliga A1 toll geschlagen“, lautet das Resümee von Walter Venhues vom Fußballvorstand.

Nach der Vorjahresrelegation und dem Verlust gestandener Spieler als Absteiger getippt, geriet die Truppe der Trainer Daniel Averbeck und Slawa Bodnar nie in Abstiegsnot und konnte sich sogar frühzeitig den Klassenerhalt sichern. Dass die zweite Mannschaft im Saisonendspurt abgemeldet werden musste, nachdem einige Spieler zur Erstvertretung gewechselt waren, warf einen Schatten auf den guten Gesamteindruck im Seniorenbereich des SC Hoetmar, der nun bereits weitgehend die personellen Weichen für die anstehende Spielzeit gestellt hat.

Abgemeldet aus dem aktuellen Kader hat sich lediglich Dennis Schneider, dessen Ziel noch unbekannt ist. Dem gegenüber stehen bisher sieben Neuzugänge am Wiebusch:

► Nikita Bassauer (28), Offensivspieler, kommt von der SG Sendenhorst.

► Eugen Migov (29) kehrt von der DJK Everswinkel zurück.

► Steffen Neite (22), Defensivspieler, kehrt von der DJK Everswinkel zurück.

► Hagen Wiedemann (22), zentraler Defensivspieler, kommt von der DJK Everswinkel.

► Luca Stauvermann (18), offensiv und defensiv einsetzbar, kommt vom TuS Freckenhorst.

► Mario Saathoff (27), Defensivspieler, ursprünglich bei GW Albersloh, beginnt nach mehrjähriger Pause wieder.

► Stefan Schmunck (18), Offensivspieler, rückt aus der eigenen A-Jugend auf.

„Berücksichtigt man noch die in der letzten Saison verletzungsbedingt fehlenden Spieler Heiko Liermann, Jörn Venhues und Jonas Wiesner, die vor dem Comeback stehen, sind wir sicherlich gut aufgestellt“, glaubt Venhues. „Unser Ziel ist es, die Abstiegsplätze wieder möglichst schnell hinter uns zu lassen.“ Auf jeden Fall werde auch wieder eine zweite Mannschaft gemeldet. „Wir hoffen, dass im Kader der Erstvertretung alle Spieler von Verletzungen verschont bleiben, damit die Reserve die nötige Unterstützung erhält“, so Venhues.

► Der Trainingsauftakt zum Start in die Vorbereitungsphase findet am 12. Juli (Dienstag) ab 19 Uhr statt. Fest steht bereits die Teilnahme des SC Hoetmar am VB-Derby-Cup vom 28. Juli bis 2. August).