Vielversprechende Personalrochaden

Sommerzeit ist Transferzeit. Nicht nur bei den Profis auch bei den Amateuren suchen die Spieler einen neuen Verein – oder bleiben ihrem alten treu. Unsere Zeitung hat zusammengetragen, wer wohin wechselt.

TuS Freckenhorst

Bis zum Saisonendspurt musste der TuS Freckenhorst zittern – dann erst stand er fest, der ersehnte Klassenerhalt. Der Club ächzte unter personellen Engpässen, ein Grund dafür, dass die Freckenhorster sich für die kommende Spielzeit zunächst breit aufstellen. 19 Zugänge hat der neue Trainer Christian Franz-Pohlmann zu integrieren.

Zugänge: Armando Alla (Co-Trainer), Jacob Hövelmann (eigene Jugend), Lukas Gellrich (Warendorfer SU, A-Junioren), Michael Micke (reaktiviert), Finn Tünte (Warendorfer SU, A-Junioren), Stan Schubert (SV Lippstadt U19), Dennis Bonin (Viktoria Clarholz), Bernd Kieskemper (Warendorfer SU), Philip Schange ( SG Telgte ), René Simon (Warendorfer SU), Jonas Brockhinke, Rouven Tünte (beide SpVg Beckum ), Daniel Jaspert (SpVg Beckum), Tobias Lange (Westkirchen), Luca Mattews (WSU, A-Junioren), Julius Meibeck (RW Ahlen U19), Ertan Saygili (SV Avenwedde), Jeron Noah Karayaz (SC Münster 08) und Rene Bisplinghoff (Sendenhorst).

Abgänge: Lars Brechler, Simon Kaminksi (beide Ziel unbekannt), Torben Neite (Studium), Jan Gierhake, Marius Sowa (beide eigene Reserve), Sebastian Neukötter (Torwarttrainer).

Trainer: Christian Franz-Pohlmann (neu) für Andreas Strump.

Trainingsauftakt: 23. Juni.

Saisonziel: Der TuS möchte sich derzeit noch nicht mit einer tabellarischen Zielsetzung beschäftigen. „Wir wollen aus den vielen neuen Spielern erst einmal eine Mannschaft formen. Dann werden wir uns mit konkreten Saisonzielen beschäftigen“, sagt Franz-Pohlmann.

Warendorfer SU

Im Jahr eins nach dem Bezirksliga-Abstieg landete die WSU prompt auf Rang zwei – an Meister Borussia Münster führte kein Weg vorbei. Nach einigen Wochen des Abtastens kamen die Warendorfer immer besser in Tritt. Der Verein setzt in Sachen Zugänge seinen Weg konsequent fort und baut auf die eigene Jugend. Gleich vier A-Jugendliche werden in den Kader der 1. Mannschaft berufen.

Zugänge: Jonas Allmich (SG Telgte), Pascal Debowiak (2. Mannschaft), Nils Sechelmann, Jordi Klemckow, Niklas Böckenkötter, Patrick Lippermann (alle eigene A-Jugend.

Abgänge: René Simon (TuS Freckenhorst), Bernd Kieskemper (TuS Freckenhorst), Hendrik Rauf (pausiert).

Trainer: Lukas Krumpietz (2. Saison).

Trainingsauftakt: 14. Juli.

Saisonziel: Unter die ersten drei kommen.

SC Hoetmar

Stetig bergab ging es zuletzt mit dem SC Hoetmar – zwischenzeitlich auf Rang sechs geführt trudelte der Sportclub am Ende auf Rang 13 durchs Ziel. Nur Dennis Schneider verließ den SC – im Gegenzug freut sich der Verein über sieben Neuzugänge.

Zugänge: Nikita Bassauer (SG Sendenhorst), Eugen Migov (SC DJK Everswinkel), Steffen Neite (SC DJK Everswinkel 2), Mario Saathoff (reaktiviert), Stefan Schmunck (eigene A-Jugend), Luca Stauvermann (TuS Freckenhorst), Hagen Wiedemann (SC DJK Everswinkel 2).

Abgänge: Dennis Schneider (unbekannt).

Trainer: Slawa Bodnar und Daniel Averbeck.

Trainingsauftakt: 12. Juli.

Saisonziel: Möglichst schnell den Klassenerhalt sichern.

VfL Sassenberg

Mit Tobias Brand hat der VfL den amtierenden Torschützenkönig in seinen Reihen. In der Hinrunde der Saison 2018/2019 war der VfL der einzige Verein, der Meister Borussia Münster auf den Fersen blieb. Ein paar Verletzungen brachten die Sassenberger dann aus dem Tritt. In der kommenden Spielzeit will der neue Trainer Patrick van der Sanden erneut oben angreifen.

Zugänge: Patrick Rockoff (TuS Altenberge), Jan Kassel (TuS Glane), Dennis Homering (GW Westkirchen), André Lückemeier (vereinslos), Max Koch, Lukas Eggelbusch (beide eigene A-Jugend).

Abgänge: Maximilian Tepe (SC Füchtorf), Admir Krasniqi (Ziel unbekannt), Tobias Ketteler (RW Milte, Igor Wagner (Karriereende).

Trainer: Patrick van der Sanden (1. Saison. SpVg Versmold).

Trainingsauftakt: 16. Juli.

Saisonziel: oben mitspielen.

SC DJK Everswinkel

Einen soliden Mittelfeldplatz erarbeitete sich der SC DJK Everswinkel. Schwer wiegt der Wechsel von Eugen Migov, dem torgefährlichsten Spieler in den Reihen Everswinkels. Dementsprechend bescheiden gibt sich der Sportclub bei der Zielsetzung: Der Klassenerhalt soll es sein. Und das bitte so schnell wie möglich.

Zugänge: Jurij Klaas (2. Mannschaft), Robert Wobke, Lukas, Lucas Biermann (beide eigene A-Jugend).

Abgänge: Eugen Migov (SC Hoetmar), Kushtrin Hasani (SpVg Beckum).

Trainer: Frederik Isselhorst (2. Saison).

Trainingsauftakt: 12, Juli.

Saisonziel: Klassenerhalt.

SC Füchtorf

Als Tabellenzweiter hat der SC den Sprung zurück in die A-Liga geschafft. Personell gehen die Füchtorfer das Unternehmen Klassenerhalt gestärkt an: Gleich sieben Neuzugänge vermelden die Verantwortlichen.

Zugänge: Oliver Fontenla (SpVg Versmold), Maximilian Tepe (VfL Sassenberg), Nazmi Muja (VfL Sassenberg 2), Kushtrim Zeqiri (Preußen Lengerich), Julian Kuhlmann, B. Alahmad (beide eigene A-Jugend), Erik Schleicher (Warendorfer SU, A-Jugend).

Abgänge: Jonas Schöne (SV Bad Rothenfelde).

Trainer: Friddy Hofene (2. Saison), Frank Busch (1. Saison, Co-Trainer).

Trainingsauftakt: 13. Juli.

Saisonziel: Klassenerhalt.