In der ersten Phase der Saisonvorbereitung stehen bis zu vier Einheiten pro Woche an. Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf der Athletik, damit das Tempospiel weiter forciert werden kann. „Wir haben noch zu wenig Tore nach Gegenstößen erzielt und müssen daher das Umschaltspiel verbessern“, erklärt SC-DJK-Trainer Thomas Steinhoff , der in seine zweite Saison geht. Bei der Wahl des Trainingsorts zeigen sich Steinhoff und sein Co Uwe Ott kreativ. Oft geht es natürlich in die Halle, es finden aber auch Trainingseinheiten auf dem Sportplatz, im Freibad, im Sand oder im Fitnessstudio beim Spinning statt.

„Ab August geht es dann richtig in die Vollen“, freut sich Steinhoff. In der zweiten Phase werden dann die Spielkonzeptionen verfeinert. Außerdem stehen zwölf Testspiele gegen Bezirks- bis Verbandsligisten an. Alle Spieler sollen ausreichend Einsatzzeiten bekommen. Der Kader ist breit aufgestellt; sollte es dennoch aufgrund von Urlaub oder Verletzung zu Engpässen im Spiel oder Training kommen, stoßen A-Jugendliche hinzu. Zudem kehren drei alte Bekannte zurück zum Sportclub: Torhüter Gerrit Vornholt (Pause) und die beiden Spielgestalter Marvin Sand (TV Friesen Telgte, wir berichteten) und Marius Schläpfer (Pause) verstärken die Mannschaft.

„Marvin und Marius sind Spieler, die aus dem Bauch heraus die richtigen Entscheidungen treffen“, berichtet Steinhoff begeistert, „sie werden die junge Truppe voranbringen und machen uns flexibler in der Spielkultur“.

Der SC-Trainer will das Saisonziel nicht an einem Tabellenplatz festfachen: „Ich will jeden Spieler und das Team als solches besser machen.“ Ein Platz zwischen dem vierten und dem siebten Rang wäre aber nach dem diesjährigen achten Platz ein Erfolg und der nächste Schritt.