Was die Teilnehmer und die Zuschauer erwartet, darüber informierte jetzt Ralf Sawukaitis , Präsident der ausrichtenden Warendorfer SU, im Beisein von Doris Kaiser (Stadt Warendorf) und Vertretern der Sponsoren, Alice Kaufmann (Warendorfer Stadtwerke), An­dreas Wienker ( Sparkasse Münsterland Ost ), Christian Unger (Volksbank Warendorf/Immobilien), Sven Darpe (Industriedruck Darpe) und Zoran Marjanovic (Kiosk-Betreiber).

Aus Anlass des runden „Geburtstags“ bieten das siebenköpfige Orgateam und die rund 50 Helfer am 31. August erstmals und einmalig einen Marathon an – unterstützt von Peter Brinkmann, Organisationschef des Münster-Marathons. „Das wird eine logistische Herausforderung im Start- und Zielbereich“, weiß Hermann-Josef Becker vom Orgateam. Erforderlich ist zudem eine neue Teilstreckenführung. „Jeder Lauf wird durch das Freibad geleitet, wo eine tolle Atmosphäre wartet“, so Becker. Die Siegerehrung wird im Bühnenbereich durchgeführt. Jeder Finisher bekommt eine Medaille. Bisher liegen der Warendorfer SU 200 Anmeldungen vor (20 Marathonis, 40 Halbmarathonis, 140 Teilnehmer auf den anderen Strecken).

Marathon zum Auftakt

Als erste gehen um 10 Uhr die Marathon-Läufer auf die 42,195 Kilometer lange Strecke, die sie im maximal sieben Stunden bewältigen müssen. Um 10.30 Uhr startet der Stadtwerke-Warendorf-Bambini-Lauf für Kinder bis zu sieben Jahren, die eine Strecke von 750 Metern durch das Freibad vor sich haben. Der teilnehmerstärkste Kindergarten bekommt dabei einen Pokal. Im vergangenen Jahr begrüßten die Organisatoren insgesamt rund 60 Kinder.

Ebenfalls auf dem Zeitplan stehen die Kinder- und Jugendläufe (bis 15 Jahre) für Mädchen (11 Uhr) und Jungen (11.30 Uhr) über 2,8 Kilometer, bei denen die drei teilnehmerstärksten Schulen Geldprämien des Stadtsportverbandes erhalten.

Um 12 Uhr beginnt der Bernhard-Mersmann-Staffellauf über dreimal 2,5 Kilometer für gemischte Teams. Eine Sonderwertung gibt es dabei für die WSU-Abteilungen. „Ich wünsche mir deshalb eine starke Beteiligung aus dem Verein“, betont Präsident Ralf Sawukaitis.

Die weiteren Wettbewerbe

► 13 Uhr: SMO-Jedermann-Lauf über 5 Kilometer entlang der Ems

► 13.45 Uhr: Walking über 5 und 10 Kilometer

► 13.45 Uhr: Geistreich-Volkslauf über 10 Kilometer (Waldgebiet Dackmar, Hof Besselmann, Herrlichkeit, alter Wasserturm)

► 13.45 Uhr: WSU-Halbmarathon über 21,1 Kilometer (zwei Runden)

Dazu gibt es auch ein Rahmenprogramm, unter anderem mit Zauber-Clown Pichel und einer Hüpfburg für Kinder. Auch für Speisen und Getränke wird gesorgt. Mit einer After-Run-Party mit DJ bis 21 Uhr klingt der 40. Emssee-Lauf dann aus.