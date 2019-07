Warendorfs Topspielerinnen Christiane Vinke und Iris Plura setzten sich ebenso souverän in zwei Sätzen durch wie die an vier spielende Janne Weber. Den vierten Einzelpunkt holte die nervenstarke Verena Krewerth an Position sechs, die 7:6, 5:7, 6:4 gewann. Dank des 4:2-Vorsprungs musste in den drei Doppeln noch ein Sieg her, den Christiane Vinke und Iris Plura schnell mit 6:0, 6:0 einfuhren. Zähler Nummer sechs holten Janne Weber und Verena Krewerth per 6:4, 6:3. Die knappe Niederlage von Julia Krämer und Rike Trüschler (6:7, 6:4, 3:10) fiel nicht mehr ins Gewicht.

Mats Trüschler und Christopher Lemke unterlagen an den Positionen eins und zwei der Reserve zwei Holländern klar, die übrigen Matches in Gronau verliefen spannender. Lucas Smirnov verlor in drei Durchgängen, Jens-Uwe Niemeyer, Dominik Bals und Max Smirnov glichen durch ihre Erfolge zum 3:3 aus.

In den anschließenden Doppeln zeigte sich dann, dass die beiden Gronauer Top-Spieler, aufgeteilt auf die ersten beiden Doppel, zu stark für die Warendorfer waren. Beim 1:6, 1:6 und 0:6, 0:6 war weder für Mats Trüschler/Hendrik Korte noch Lucas Smirnov/Jens-Uwe Niemeyer etwas zu holen, so dass auch der Erfolg im dritten Doppel von Christopher Lemke und Max Smirnov die Niederlage nicht mehr verhinderte. Als Tabellenvorletzter steht die Warendorfer Reserve damit als Absteiger in die Bezirksklasse fest.