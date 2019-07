„Wir gehen mit einem Kader von knapp 30 Spielern in die Vorbereitung. In dieser Saison soll es personell auf keinen Fall wieder so eng werden wie in der vergangenen“, erklärte Daniel Averbeck, der gemeinsam mit Slawa Bodnar das Traineramt von Dennis Averhage übernimmt.

Die beiden ehemaligen Spieler bieten dreimal pro Woche zum Training. Im Mittelpunkt der Vorbereitung steht der traditionelle Derby-Cup, der Ende Juli in Hoetmar über die Bühne geht.