Beim lockeren Trainingsaufgalopp am Samstag fehlten noch einige Urlauber. „Der Kader ist etwas kleiner als in der Vorsaison, das Gesicht der Mannschaft hat sich nur leicht geändert“, erklärte Isselhorst. Der SC DJK trainiert in der Vorbereitung jeden zweiten Tag, zudem stehen sechs Testspiele auf dem Programm.