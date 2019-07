Aufsteiger mit Potenzial: Füchtorf freut sich auf neue Herausforderung

Mit Oliver Fontenla (SV Versmold) und Kushtrim Zeyiri ( Preußen Lengerich ) wurden zwei landesligaerfahrene Akteure verpflichtet, die jedoch aus einer Verletzung beziehungsweise einer längeren Fußballpause kommen und folglich erst wieder Fuß fassen müssen. Potenzial bringt auch Erick Schleicher mit, spielte er doch bei der Warendorfer SU jahrelang in den Junioren-Bezirksligen. Vom direkten Nachbarn und Erzrivalen VfL Sassenberg kamen Maximilian Tepe und Nazmi Muja. Aus der eigenen Jugend rücken Hamza Alahmad und Julian Kuhlmann auf, aus der Reserve versucht Sebastian Nieße sein Glück.

„Die Mannschaft hat Potenzial. Entscheidend ist, dass wir die Neuen schnell integriert bekommen“, verdeutlicht Trainer Friddy Hofene , auf welchem Aspekt in den ersten Wochen der nun begonnenen Vorbereitung die oberste Priorität liegt. Dabei steht ihm der neue Co- und Torwart-Trainer Frank Busch zur Seite. „Er bringt viel Erfahrung mit. Wir werden eng zusammenarbeiten“, freut sich Hofene, der hinsichtlich des Saisonziels bewusst keine genaue Angabe macht: „Wir sind nicht so blauäugig zu sagen, dass wir oben mitspielen wollen. Ich sage auch nicht einfach, wir wollen nicht absteigen.“ An einer Sache lässt er aber keinen Zweifel: „Wir wollen auf jeden Fall die Liga halten. Das ist zu 99 Prozent mein letztes Jahr in Füchtorf. Und da möchte ich natürlich nicht absteigen.“

Testspiele: 20. Juli: SCF - SuS Ennigerloh II (14 Uhr), 26. Juli: GW Westkirchen - SCF (19.30 Uhr), 31. Juli: SCF - VfL Sassenberg II (19 Uhr), 10. August: SCF - VfB Lette (14 Uhr), 17. August: BW Beelen II - SCF (14 Uhr)