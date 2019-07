Apropos Saisonstart. Der ging bei den Sassenberger zuletzt zweimal hintereinander völlig daneben. In den vergangenen zwei Spielzeiten wurde aus den ersten drei Spielen jeweils nur ein Punkt geholt. So liefen die Kicker aus dem Waldstadion von Anfang an der Musik ein Stück hinterher und konnten nicht mehr wirklich ins Rennen um die Meisterschaft eingreifen.

Das soll sich nun ändern. Zwar erklärte van der Sanden den SC Münster 08 II und Westfalia Kinderhaus II zu Topfavoriten, sieht aber die Möglichkeit, auch selbst ganz vorne mitzumischen. „Und dann kommen noch Warendorf und Gelmer dazu“, hält der Übungsleiter auch einen Fünfkampf durchaus für möglich.

Der Kader umfasst 27 Feldspieler und drei Torhüter, allerdings fallen mit Kevin Ostholte, Nick Ostlinning und Andre Risse wohl drei Akteure längerfristig aus. Trotzdem haben die Hesselstädter sicher soviel Qualität im Kader, dass sie den Mitfavoriten durchaus Paroli bieten können.