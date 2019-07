Viel Qualität für die Zukunft: Westfalens Nachwuchs nicht zu schlagen

Die monatelange Vorbereitung hat sich für Anna Roggenland und ihre Nachwuchsreiter gelohnt. Redakteur Ulrich Schaper sprach mit der Stützpunktleiterin über ein erfolgreiches Wochenende.Frau Roggenland, der Verband Westfalen hat auf ganzer Linie überzeugt – war das absehbar?Roggenland: Wir wussten, dass die Reiter gut vorbereitet sind. Aber der Wettbewerb ist so vielseitig, dass an so einem Wochenende viel passieren kann.Wie oft haben Sie die Chance, Ihre Reiter zu sehen?Roggenland: Seit Januar trainieren wir einmal pro Woche. Im Winter vorwiegend Dressur und Springen. Sobald es das Wetter zulässt, gehen wir ins Gelände.Ist es dann nicht ein Heimvorteil gegenüber den anderen Mannschaften?Roggenland: Seit einigen Jahren müssen die Nachwuchsreiter einen Fitness-Test ablegen – wie ist es da um Ihre Mannschaft bestellt?Roggenland: Tatsächlich ist in diesem Jahr entschieden worden, den Test ausfallen zu lassen. Das Risiko bei den Temperaturen war zu groß. Einerseits waren unsere Reiter froh, andererseits enttäuscht, weil sie so viel trainiert haben. Hintergrund ist, dass man die jungen Reiter dafür sensibilisieren möchte, dass nicht nur das Pferd, sondern auch sie selbst fit sein müssen.