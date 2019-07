Diesmal verwies Rika Wiesener Henrik Meyer zu Greffen (FSF Ostenfelde) und Marie Nordhues (RV Vornholz) auf die nächsten Plätze.

Der Kreispokal ist gedacht für Einsteiger in den Fahrsport. „Zum Locken“, wie Ulrike Moorfeld (kl. Bild), die neue Beauftragte für den Fahrsport im Kreisreiterverband Warendorf, sagt. Ein bisschen Reinschnuppern, einmal Turnieratmosphäre aufsaugen – und im besten Falle dabeibleiben. Das hat sich inzwischen rumgesprochen, 17 Gespanne ging beim Kreispokal an den Start, das ist ein Teilnehmerrekord. Es ist noch nicht lange her, dass dieser Wettbewerb mit fünf, sechs Gespannen über die Bühne ging. „Es waren vor allem viele junge Leute da“, war Ulrike Moorfeld begeistert. Darunter war auch Anna-Katharina Müller. Die Dressurreiterin des RFV Warendorf wagte den Ausflug in den teils robusten Fahrsport. „Es hat Spaß gemacht“, sagte Müller, eine Wiederholung ist nicht ausgeschlossen, ein kompletter Umstieg vom Dressursattel auf den Kutschbock aber sehr wohl. Sie machte eine gute Figur im Gespann, „aber ausgerechnet die Dressur habe ich verhauen“, sagte sie mit einem Grinsen. Am Ende war es Rang sechs im Kreispokal, das konnte sich sehen lassen.

Fahrsport: Impressionen vom Kreispokal (2019) in Ostenfelde 1/20 Foto: R. Penno

Wie so viele andere Gespanne und Runden in den Parcours. Manchmal brauchte es für die Ponys und Pferde Überzeugungsarbeit, durchs Wasserloch zu rauschen, wer aus diesem letzten Hindernis wieder herauskam, wurde mit Applaus bedacht, ganz gleich wie schnell oder spektakulär.

Dass Rika Wiesener schon über eine gewisse Erfahrung verfügt, wurde in allen Disziplinen deutlich. In der Dressur legte sie mit der Wertnote 8,0 vor, den Kegelparcours absolvierte Wiesener fehlerfrei und im Gelände gehörte sie zu den schnellsten. In der Kombi-Bewertung aus allen Disziplinen stand sie mit 42,38 Strafpunkten ganz oben im Tableau, mit 64,52 Punkten reihte sich Henrik Meyer zu Greffen auf Rang zwei ein, nach einer tollen Vorstellung im Gelände schob sich Marie Nordhues (68,98) noch auf Rang drei nach vorne. Auf den Plätzen vier und fünf folgten Nina Stehmann (Ostenfelde) und Norbert Kemmer (RFV Gustav Rau Westbevern).