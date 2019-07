Warendorfer SU bucht Finalticket

Nach dem 2:1-Sieg gegen Gastgeber SC Hoetmar buchte die Warendorfer SU durch einen überzeugenden 5:0-Erfolg über SuS Enniger das Finale. Möglicher Gegner ist die SG Sendenhorst , die am Dienstag mit 3:1 gegen Ennigerloh gewann, oder der SC DJK Everswinkel. Die Entscheidungen darüber fällt heute um fallen am heutigen Abend in Hoetmar.

Warendorfer SU – SuS Enniger 5:0 (0:0)

„Wir haben uns in der ersten Halbzeit schwer getan. Haben nicht die nötige Tiefe im Spiel gehabt und folgerichtig auch wenig Chancen herausgespielt“, sagt WSU-Trainer Lukas Krumpietz. Gleich vier Spieler ließ er zur Halbzeit raus- bzw. reinrotieren, und wechselte zugleich das System. „Das hat offenbar gefruchtet. Wir hatten eine bessere Raumaufteilung und viel mehr Zug zum Tor.“ Die Treffer für die WSU erzielten Jonas Allmich (2), Loris Theres , Niklas Steinkamp und Gian-Luc Klemkow. Nicht nur der am Sonntag abwesende Kapitän Tobias Schwienhorst auch der nach seiner Verletzung im Aufbau befindliche Niklas Fromme überzeugten auf dem Feld. „Wenn beide zurück auf dem Rasen sind, haben wir einfach eine bessere Qualität.“ WSU: Lippermann – Le. Burchardt, Theres, Mayer, La. Burchardt, Schütte, Hövener, Steinkamp, Schwienhorst, Freye, Debowiak (eingewechselt: Böckenkötter, Mönter, Allmich, Klemckow, Fromme). Tore: 1:0 Theres (57.), 2:0/3:0 Allmich (60./64.), 4:0 Steinkamp (69.), 5:0 Klemckow (73.).

SG Sendenhorst – SuS Ennigerloh 3:1 (0:1)

Es ist das Endspiel vor dem möglichen (Turnier-)Finale. Klingt ungewöhnlich, ist aber so. Nach dem 3:1-Auftakterfolg im ersten Spiel der Gruppe B gegen SuS Ennigerloh winkt der SG Sendenhorst beim Derby-Cup in Hoetmar am heutigen Donnerstag (19.30 Uhr) der Einzug ins Endspiel am Freitag (19.30 Uhr). Voraussetzung ist ein Sieg über den SC DJK Everswinkel, der sich bereits am Sonntag mit 5:3 gegen Ennigerloh behauptete. Ein unnötiger Fehlpass in der Vorwärtsbewegung führte zunächst zum Rückstand für die SG (17.). Neuzugang Marek Ratering, der als einziger von insgesamt 18 eingesetzten Spielern über die gesamte Spielzeit auf dem Feld stand, erlöste sein Team dann in klassischer Mittelstürmermanier durch einen Abstauber (45.). Es folgten der Führungstreffer von Nico Kommorowski (54.) nach einer starken Vorarbeit von Tim Wittenbrink und der Treffer zur Entscheidung durch Julian Turl (60.).

Trainer Florian Kraus war mit der Leistung einverstanden: „Es hat natürlich noch nicht alles funktioniert. Aber es war aus meiner Sicht in Ordnung“, lautet das Zwischenzeugnis, das er seinen Spielern ausstellte. Tore: 0:1 Hendrik Hohmann (17.), 1:1 Marek Ratering (45.), 2:1 Nico Kommorowski (54.), 3:1 Julian-Christopher Turl (66.).