Einer davon ist die dritte Wertungsprüfung im Rahmen des Sparkassen-Dressurpokals. Nach den ersten beiden Durchgängen liegt die Equipe des RFV Ostbevern in Front, gefolgt von den Mannschaften aus Vornholz und Westbevern. Der Abstand zwischen den ersten Dreien und auch den folgenden Teams ist nicht allzu groß, so dass auch in Ostenfelde noch keine Vorentscheidung fallen wird.

Ausgetragen wird die Prüfung zum Dressurpokal in zwei Abteilungen: Je zwei Reiter starten in einer L-Dressur auf Trense und aufKandare. Das erste Paar geht am Sonntag um 12.45 Uhr ins Viereck.

Um gleich beim Sonntag und am Viereck zu bleiben: Zwei Dressuren der Klasse S sind weitere sportliche Höhepunkte des Turniers. Um 9.30 Uhr eröffnet eine S-Dressur den Turniertag. Sobald die Sieger im Dressurpokal ermittelt sind, geht es mit einer S-Dressur Prix St. Georg ab 16.30 Uhr weiter. Eine Springprüfung der Klasse M, ausgeschrieben mit Siegerrunde, beschließt ab 17 Uhr das Turnier.

Bis dahin wird noch jede Menge geboten: Der Ü40-Cup macht am Letter Weg genauso Station wie der Oldie-Cup. Am Samstag sind eine Kostüm-Kür und daran anschließend eine Kür der Paare unter Flutlicht echte Hingucker.