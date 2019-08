Er landete in den vergangenen Tagen gleich drei glatte Testspielsiege: Landesliga-Aufsteiger SF Loxten II fertigte er mit 31:16 und 26:19 ab, den Bezirksligisten TV Ennigerloh mit 30:20. „Unsere offensive 3:2:1-Deckung trägt schon früh Früchte, auch wenn man die Ergebnisse nicht überbewerten darf“, erklärt der Übungsleiter.

Am kommenden Samstag steht ein Test beim Bezirksligisten Hammer SC an, am Sonntag geht es ins heimische Stadtstadion. „Da stehen Intervallläufe auf dem Programm, die die Jungs gar nicht mögen“, vermutet Hamsen.