Dauerregen zum Jubiläum der Fahrsportfreunde Ostenfelde

Der eine oder andere wird über das Wetter geflucht haben: Es regnete nämlich den ganzen Tag, die Bedingungen waren nicht einfach.

„Aber es ist alles gut gelaufen“, sagte Wilhelm Frese , einer der Turnierleiter. „Wir hatten ein sehr gutes Starterfeld – trotz der Bedingungen“, so Frese. Und Spaß hatten sie schon am Samstagabend bei der Party zum 20. Geburtstag der Fahrsportfreunde in einem vollen Zelt.

Fahrsport, Turnier in Ostenfelde 2019 1/63 Foto: R. Penno

Am Sonntagmorgen waren alle wieder da, pünktlich, es gab viel zu tun. Die Geländeprüfungen erfordern viel Arbeit, für Veranstalter und Teilnehmer. Besonders dann, wenn es den ganzen Tag regnet.

Gute Starterfüllung

Die Starterfüllung war trotzdem gut. Und die heimischen Vertreter mischten weit vorne mit. Michael Gausepohl vom RFV Gustav Rau Westbevern, Kreismeister der Zweispänner, zeigte auch in Ostenfelde seine Klasse. Er gewann auf der Anlage am Letter Weg die Kombinierte Prüfung der Pony-Zweispänner, angespannt hatte er Carlton Hill und Remington Steele. Mit einem Sieg in der Dressur und Platz sieben im Kegelparcours hatte Gausepohl vorgelegt und brachte den Sieg mit Platz drei im Gelände sicher ins Ziel.

Hier musste er aber dem Nachwuchs den Vortritt lassen: Marie Nordhues (RV Vornholz) war mit Merlin und Lisa in drei der vier Geländehindernisse am schnellsten. Mit diesem Sieg sicherte sie sich auch Platz zwei in der Kombinierten Prüfung.

Tepper nicht zu schlagen

Nicht zu schlagen im Gelände war auch Gausepohls Vereinskollege Daniel Tepper, der mit Descubridor die Geländewertung der Pony-Einspänner Klasse A für sich entschied und sich in der Kombination aus allen Prüfungen auf Platz drei wiederfand. Vor ihm landete Rika Wiesener (RV Lippborg-Unterberg) mit Lilly, Uwe Reder von den Pferdefreunden aus Fröndenberg sicherte sich diese Prüfung.

Ganz zum Schluss des Turniers sorgten die Pony-Vierspänner noch für den letzten Höhepunkt. Florian Meißner (1. FRV Nettelstedt) war mit Anneliese, Wolfgang, Hildegard und Marianne im Gelände am besten, der Sieg in der Kombinierten Prüfung ging an Dr. Doris Kleffken-Wiederhold mit ihrer Arche Noah.