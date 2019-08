Unter den insgesamt 60 Teilnehmern waren mit Conrad Schenke (Herren 60) und Simon Linz (Herren 30) allerdings lediglich zwei Lokalmatadoren des TuS Freckenhorst. Beide konnten sich LK-Punkte sichern. Jeder Teilnehmer bestritt zwei Spiele gegen jeweils wechselnde Gegner. Gespielt wurde über zwei Gewinnsätze und der dritte Satz im Match-Tie-Break. Am Samstag wurden die Spiele der Altersklassen Herren 30, Herren 40 und Damen 30 ausgetragen. Am Sonntag folgten dann die Altersklassen Herren 50 und Herren 60. Turnierleiter Dirk Schröder und Sportwart Michael Koch freuten sich über die rege Teilnahme. Auf allen fünf Plätzen der Anlage am Feidieck wurde um jeden Punkt hart gekämpft, so dass die letzten Spiele an beiden Tagen erst in den späten Abendstunden beendet wurden. Im nächsten Jahr wird das Turnier wieder am gleichen Wochenende stattfinden. Schon jetzt haben viele Akteure bereits ihre erneute Teilnahme angekündigt.