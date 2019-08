Warendorfer SU und VfL Sassenberg wollen oben mitspielen

Am Sonntag geht‘s endlich los mit der neuen Saison, wenn auch nicht mit einem vollen Programm. Während die heimischen Teams aus Warendorf, Füchtorf und Everswinkel um 15 Uhr loslegen, steigt das Derby zwischen Sassenberg und Hoetmar (das Heimrecht wurde getauscht) erst am Donnerstag. Zwei Mannschaften wollen oben mitmischen, drei streben den Klassenerhalt an.

Everswinkel: Eingespielte Truppe

Der SC DJK Everswinkel kann bis auf wenige Ausnahmen auf den Kader der Vorsaison zurückgreifen. „Wir haben eine eingespielte Truppe, das ist sicherlich ein Vorteil. Auf der anderen Seite lief die Vorbereitung sehr mäßig, weil immer wieder etliche Spieler ausfielen und zum Saisonstart körperlich nicht in Topform sind“, erklärt Frederik Isselhorst, der die Mannschaft gemeinsam mit Dennis Brandt trainiert. „Unser Ziel kann nur der Klassenerhalt sein. Daher wäre ein Auftaktsieg unheimlich wichtig“, ergänzte Isselhorst. Am Sonntag hat der SC DJK den SV Ems Westbevern zu Gast, der zuletzt stets in der oberen Tabellenhälfte der A-Liga beheimatet war. Verzichten müssen die Gastgeber auf den verletzten Niklas Winkelkötter und Urlauber Jurij Klass.

Füchtorf: Mäßige Vorbereitung

Nicht sehr optimistisch gibt sich der Coach des SC Füchtorf vor dem Auftaktmatch in seinem Heimatort Beelen. „Die Vorbereitung verlief wegen Urlauben und Verletzungen alles andere als rund, zwei Spieler meines Kaders habe ich noch gar nicht gesehen. Unter diesen Voraussetzungen treten wir als krasser Außenseiter in Beelen an. Das Schöne ist, dass man im Fußball immer eine Chance hat“, betont Friddy Hofene, der als B-Liga-Zweiter mit dem SCF den Aufstieg schaffte. „Unser Ziel kann nur Klassenerhalt lauten“, ergänzte er. Am Sonntag muss er ohne die verletzten Okay Parlar, Kushtrim Zequiri, Oliver Fontenla und Rüdiger Pohlschmidt auskommen.

Hoetmar: Gute Vorbereitung

Der SC Hoetmar hat mit Daniel Averbeck und Slawa Bodnar zwei Ex-Spielern das Vertrauen geschenkt und zu Trainern gemacht. „Wir sind gut reingekommen, weil die Jungs es uns leicht gemacht haben. Die Vorbereitung war okay, vor allem die Trainingsbeteiligung super. Klar, dass wir gegen eine Spitzenmannschaft wie Sassenberg für eine Überraschung sorgen wollen“, verrät Averbeck. Der Kader ähnelt dem der Vorsaison, mit Eugen Migov (Everswinkel) und Nikita Bassauer (Sendenhorst) sind zwei torgefährliche Akteure hinzugekommen. „Wir sind gut besetzt, haben zudem kaum Ausfälle. Ich bin sicher, dass wir den angepeilten Klassenerhalt schaffen“, so Averbeck.

Sassenberg: Verletzungspech bleibt treu

Der VfL Sassenberg klagt auch in dieser Saison wieder über viele Verletzte, die Pechsträhne scheint anzuhalten. Am schlimmsten erwischten es Neuzugang Patrick Rockoff mit einem Kreuzbandriss, doch auch Florian Koch, Sefkan Yaygir und Lukas Nienaber fallen für längere Zeit aus. „Das ist bitter, aber wir müssen das Beste aus der Situation machen“, fordert der neue Trainer Patrick van der Sanden, der mit dem VfL oben mitspielen und mindestens Vierter werden möchte. „Wir haben mit Warendorf sowie den Reserveteams von Westfalia Kinderhaus und Münster 08 große Konkurrenz. Wichtig ist, dass wir gegen die unbequemen Hoetmarer erst mal einen Dreier landen. Drei Tage später geht es ja schon gegen Warendorf und eine Woche darauf gegen Nullacht. Das ist ein hartes Auftaktprogramm.“

Warendorf: Heimstärke gefragt

Die Warendorfer SU will nach Platz zwei im Vorjahr erneut oben angreifen, Trainer Lukas Krumpietz stempelt jedoch zwei Reserveteams zu den Favoriten: „Kinderhaus und Münster 08 haben starken Zuwachs aus ihren ersten Mannschaften bekommen. Uns reihe ich mit Sassenberg und Gelmer dahinter ein. Zudem haben wir einige wichtige Akteure verloren und ein paar Langzeitverletzte“, erklärt Trainer Markus Kleine-Tebbe. So fallen Christoph Freye, Laurence Wacker und Malte Sickmann vorerst aus. Mit der Vorbereitung war er größtenteils zufrieden, jetzt peilt er mit seiner Sportunion einen Heimsieg über den FC Münster 05 an: „Wenn wir oben mitmischen wollen, müssen wir gerade auf eigenem Platz mehr Punkte holen als in der letzten Saison.“