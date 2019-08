SC Füchtorf verliert 1:3 bei BW Beelen

Es hat am ersten Spieltag noch nicht zu Punkten gereicht für den SC Füchtorf. Mit 1:3 (1:2) unterlag das Team von Friddy Hofene ausgerechnet in Beelen, dem Wohnort des Trainers. Verdient war der Sieg für die Blau-Weißen auf jeden Fall, die junge Elf war ballsicherer und spielerisch besser.

Dabei fing die Partie für die Gäste richtig gut an: Nach einem langen Ball über rechts lässt Nazmi Muja seinen Gegenspieler richtig schlecht aussehen, marschiert in den Sechzehner und lässt Torhüter Jonas Blienert keine Chance (6.).

Die Gastgeber brauchten einen Moment, bauten dann aber immer mehr Druck auf. Zunächst scheiterte Johannes Bonkamp mit einem Kopfball aus sechzehn Metern an den Pfosten (16.), eine Minute später war Mohamed Mara dann aber erfolgreich. Nach glänzender Vorarbeit von Niklas Heuer brauchte der Stürmer nur noch den Schlappen hinhalten und es stand 1:1 (17.).

Hofene sauer

Die anschließende Treffer der Blau-Weißen passte Hofene gar nicht. „Wir haben einen eigenen Freistoß an der Mittellinie und führen den so schlecht aus, dass wir in einen Konter laufen. Genau so was darf uns nicht passieren“, war der Coach sauer über das Zustandekommen der Beelener Führung. Luca Wiggelinghoff schloss über die linke Seite überlegt zum 2:1 ab (32.).

Bonkamp macht alles klar

Dieses Gegentor tat richtig weh, der SC musste jetzt bei heißen Temperaturen einem Rückstand hinterherlaufen. Mit seinem Kopfballtreffer nach Flanke von Wiggelinghoff sorgte Johannes Bonkamp dann aber frühzeitig für die Vorentscheidung (63.). Mara hätte noch einen weiteren Treffer erzielen müssen, traf aber nur den Pfosten. Die Gäste besaßen noch zwei Kopfballmöglichkeiten durch Felix Ruhe und Thomas Eichler, am Ergebnis änderte sich aber nichts mehr.

Füchtorf: Versmold - Rüter, Schleicher, D`Aiello, Kuhlmann - Nieße, Eichler M. Alahmad, H. Alahmad - Muja, Schulte. Tore: 0:1 Muja (6.), 1:1 Mara (17.), 2:1 Wiggelinghoff (32.), 3:1 Bonkamp (63.).