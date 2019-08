„Wir haben zwei Mal gegen Hamm gewonnen und gegen Hörstel verloren. Wir müssen bis zum Saisonstart noch einiges tun“, erklärte der VfL-Coach, dass am Wochenende ein Trainingslager mit gleich vier Testspielen anstünde. „Ganz besonders wichtig ist, dass wir im Rückraum die Abstimmung finden“, gab Haßmann ein klares Ziel für das Wochenende vor. Nötig ist es auch, weil der VfL Sassenberg einige Rückraumspielerinnen dazu bekommen hat. Madelaine Hütt und Jule Ertelt kommen von der HSG Hohne / Lengerich. „Beide wollten eigentlich woanders hin, es hat sich dann aber für uns günstig ergeben“, berichtete Daniel Haßmann, der nur zwei pausierende Spielerinnen (Schwangerschaft beziehungsweise Pause nach einer Operation) verliert.

Besonders freuen sich die Handballfreunde in der Herxfeldhalle, dass die ehemalige Jugendspielerin Paula Roos nach zwei Jahren in Hesselteich wieder für den VfL aufläuft. Bei der Spielvereinigung hatte Roos zunächst ein Jahr in der Jugendoberliga gespielt und dann den Aufstieg mit der Bezirksliga-Frauenmannschaft gefeiert. Durch die Rückkehr wird sie nun in der Liga gegen ihr Exteam spielen dürfen.

Aus Telgte kam Pia Schlenker und aus Harsewinkel Annalena Siemann zum VfL, so dass Haßmann einen um drei Spielerinnen vergrößerten Kader besitzt. Wollte der Trainer in der vergangenen Saison noch aufsteigen, erwartet er in dieser Spielzeit „nur“, dass sein Team oben mitspielt: „Mein Ziel ist Platz drei, wie im Vorjahr, bis Rang fünf.“