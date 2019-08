VfL Sassenberg lässt SC Hoetmar keine Chance

Die Hausherren legten los wie die Feuerwehr und gingen bereits nach 48 Sekunden durch Torjäger Tobias Brand in Führung. In der ersten Vierterlstunde hätten die Sassenberger bereits alles klar machen können, ließen aber weitere gute Gelegenheiten aus – was nicht zuletzt am besten Hoetmarer lag, nämlich Keeper Yunus Saltabas.

Die Gäste konnten sich erst Mitte der ersten Hälfte ein wenig befreien, spielten sich dann aber hochkarätige Chancen heraus. Zunächst wurde Louis Kortenjann im letzten Moment geblockt (26.), 60 Sekunden später scheiterten Moritz Höne und Kortenjann nacheinander in aussichtsreicher Position.

Im zweiten Abschnitt gab dann eindeutig der VfL den Ton an und erhöhte durch zwei weitere Treffer von Brand sowie ein Kopfballtor von Jan Kassel auf 4:0. Die beiden Hoetmarer Neuen Nikita Bassauer und Eugen Migov mussten per Ampelkarte vorzeitig den Kunstrasenplatz verlassen.

„Eine runde Leistung – und zudem sind wir jetzt auch noch Spitzenreiter“, freute sich Sassenbergs sportlicher Leiter Daniel Strotmann.

Sassenberg: D. Wiewel - Brandes (75. Koch), Risse, Spickhoff, Kassel - Wortmann, Langliz (75. N. Wiewel), Justus, Hartmann (73. Ostholte), Kock - Brand. Hoetmar: Saltabas - Stauvermann (67. S. Neite), J. Neite, M. Eggelnpöhler, Blome - Surmann, F. Liermann, Migov, Bassauer, - Höne (81. D. Osthues), Kortenjann (80. Zaka). Tore: 1:0 Brand (1.), 2:0 Kassel (56.), 3:0 + 4:0 Brand (65. + 70.). Bes. Vork:: Ampelkarten für die Hoetmarer Bassauer (53.) und Migov (72.).