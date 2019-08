Im ersten Abschnitt lieferte der TuS eine ganz solide Leistung ab, ließ keine Chance der Hausherren zu und ging durch Treffer von Nermin Bahonjic und Philip Schange mit 2:0 in Führung.

Den Anschlusstreffer der Borussen beantwortete Stan Schubert nach einer Stunde mit dem 3:1. Alles sah nach einem sicheren Sieg der diszipliniert auftretenden Freckenhorster aus. „Doch in den letzten fünf Minuten haben wir uns noch zwei überflüssige Gegentore eingefangen“, ärgerte sich TuS-Trainer Christian Franz-Pohlmann.

Held des Abend wurde dann Freckenhorsts Torwart Jan-Philipp Hart , der nicht nur zwei Elfer abwehrte (Münsters Dritter landete am Pfosten), sondern selbst auch vom Punkt ins Schwarze traf – genau wie Pierre Jöcker und Niels Leivermann. So hieß es am Ende 6:5 für den TuS.

Freckenhorst: Hart - Leivermann, Jaspert, F. Tünte (84. Unland) - Sajgili, Mattews, Brechler, Schange, Bahonjic, Jöcker - Schubert (67. Erboga). Tore: 0:1 Bahonjic (36.), 0:2 Schange (42.), 1:2 Demir (53.), 1:3 Schubert (61.), 2:3 + 3:3 Schug (87. + 90.).