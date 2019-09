Palmetto Bay rennt unter Silke Brüggemann allen davon

Auch die Warendorferin Lilli-Marie Engels, die aktuell in Hannover im Stall von Dominik Moser eine Ausbildung absolviert, hätte gerne in Baden-Baden teilgenommen. Doch am 19. August zog sie sich nach einem Unfall bei der Morgenarbeit einen glatten Bruch des rechten Unterarms zu. Sie wird mehrere Wochen pausieren müssen.

Zwei Längen Vorsprung

Am Samstag glänzte Silke Brüggemann in Baden-Baden. Für Trainer Christian von der Recke sattelte sie in einem Ausgleich-III-Rennen Palmetto Bay. Die vierjährige Stute ging nach einem Rennen in Vorderfeld an die Spitze und verwies mit gut zwei Längen Vorsprung Smentana auf Platz zwei.

„Sie war nach Form ja mal an der Reihe, und diese Amateurrennen sind ja immer einen Tick einfacher. Mit einer guten Reiterin hat man da dann auch einen Vorteil“, urteilte Trainer Christian von der Recke gegenüber dem Fachblatt Sport-Welt.

75. Karrieresieg

Für Brüggemann war es der dritte Saisonsieg, der 75. ihrer Karriere. Die Siegprämie betrug 5500 Euro. Es war der höchste Gewinn für die sie in diesem Jahr. Am Sonntag hatte sie mit Saphil weniger Glück. In einer Amazonenprüfung reichte es in einem zwölfköpfigen Feld nur zu Rang sechs.

Die Sassenbergerin Janine Beckmann eroberte Mittwoch vergangener Woche in Baden-Baden auf Monte Cinq den zweiten Platz. Dabei war der fünfjährige Wallach, der auch von der Sassenbergerin selbst trainiert wird, drei Tage zuvor noch in Cuxhaven gelaufen. Dort fand alljährlich ein Spektakel statt, das im Galopprennsport einmalig ist. Zwei Wattrennen wurden auf dem Meeresgrund ausgetragen. Auch in diesem Jahr strömten die Besucher in Massen zum Strand. Laut dem NDR zog die Veranstaltung 18000 Besucher an.

Beckmann siegt auf Monte Cinq

In einem Altersgewichtsrennen über 1400 Meter hatte Janine Beckmann mit Monte Cinq die Nase vorn. Der fünfjährige Wallach begann als Dritter und schob sich auf der Gegengeraden innen an die Spitze. Mit einer Länge Vorsprung passierte Monte Cinq den Zielpfosten und bescherte Janine Beckmann den zweiten Saisonsieg.

In Quakenbrück legte sie am Sonntag einen zweiten Platz nach. Der ebenfalls von ihr trainierte zwölfjährige Wallach Wheredreamsare hatte zunächst das Kommando übernommen, schien dann geschlagen, kam am Ende aber noch einmal auf. Allerdings konnte er den Sieger Yori nicht mehr erreichen, der über zwölf Längen Vorsprung hatte. Im Besitzertrainer-Cup belegt die Sassenbergerin mit 22 Zählern den fünften Platz.