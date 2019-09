Für Jannick Horstmann und Johannes Uhlenbrock geht es erstmal nur um eins: Mit ihren C-Junioren die Klasse zu sichern. Die Vorbereitung lief nicht so gut, wie wir uns das vorgestellt haben“, sagt Horstmann, der zusammen mit seinem Kollegen im zweiten Jahr für die Warendorfer C-Junioren verantwortlich zeichnet.

So gelang den Warendorfern nur ein Sieg in der Vorbereitung – nicht verwunderlich bei derzeit sieben Verletzten. Zudem haben sich drei Spieler, die bereits in der abgelaufenen Saison Stammspieler und absolute Leistungsträger waren, verabschiedet. Arian Papenfort ging zu Preußen Münster, Ole Winges und Julius Polke wechselten zu Münster 08.

Der Kader Tor: Michel Schindelka, Alessandro Averesch. Feld: Marco Bobrzyk, Justus Breckweg, Simon Buchholz, Rasmus Harnischmacher, Ernin Crnov­r­­sarin, Tom Holtkötter, Luis Lackmann, Philipp Lüffe-Baak, Lino Papke, Joshua Pomplun, Jonah Pottgüter, Adar Sever, Nicolas Tenbrock, Danny Töws, Iaonnis Tsarouchidis, Lukas Walbelder, Alexander Warkentin. ...

„Wir müssen früh die Punkte sammeln, am besten schon am Samstag zuhause gegen Münster“, spricht Horstmann den Saisonstart gegen die Borussen (13 Uhr) an. Auch wenn das Trainerduo eher nach unten schaut, hat es die Favoriten für die vorderen Plätze ausgeguckt. Heißeste Kandidaten auf den Titel sind für Horstmann und Uhlenbrock die Clubs aus Vreden und Nottuln.