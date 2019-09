Die Milter hatten sich etwas vorgenommen. Im Kreispokal wollten sie am Donnerstagabend das klassenhöhere Team vom VfL Sassenberg gehörig ärgern. Das klappte zum Teil auch, am Ende stand trotzdem ein ungefährderter Arbeitssieg für den VfL auf dem Papier.

Milte lässt Chancen aus

Gleich mehrere große Chancen ließen die Milter in Halbzeit eins aus, die Führung für die Rot-Weißen wäre durchaus verdient gewesen. Der A-Ligist aus Sassenberg war da deutlich effektiver. Igor Wagner schloss eine tolle Kombination der Gäste zum 0:1 in der 8. Minute ab.

Kreispokal: DJK RW Milte - VfL Sassenberg 0:4 (0:1) 1/22 Foto: Jonas Wiening

In der Folge blieb es bei einem Spiel auf Augenhöhe, erst in Halbzeit zwei und mit dem 0:2 durch Sebastian Justus wendete sich das Blatt. Die Sassenberger, die auch an der Aufstellung etwas nachfeilten, ließen dann nichts mehr anbrennen.

Kapitän Stefan Wortmann und Alexander Brandes stellten den Endstand her. 4:0 (1:0) hieß es am Ende aus Sicht der Sassenberger, die verdient in die nächste Pokalrunde einzogen.

Ausführlicher Berich folgt.