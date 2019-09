„Eigentlich wollte ich das Engagement als Trainer aufgrund des Stresses im Referendariat nicht annehmen, aber als ich beim ersten Schnuppertraining gesehen habe, dass die Jungs Hilfe brauchen und Potenzial vorhanden ist, konnte ich nicht Nein sagen“, klärt die angehende Pauker die Hintergründe auf. Zuvor zeichnete er für die ebenfalls in der Bezirksliga kickenden B-Junioren des TuS Lipperreihe verantwortlich. Das Traineramt habe er nach zwei schönen Jahren unter Herzbluten aufgegeben, wie er sagt.

Der Kader Tor: Mario Heitmann, Maximilian Wieschermann. Feld: Leonardo Garic, Justus Leve, Finn Sechelmann, Gary Schenke, Tom Lütke Harmann, Emirhan Böyük, Dennis + Lukas Heidemann, Eronit Osmani, Tom Schellhammer, Rico Tenbrock, Izzat Ibrahim, Henning Walbelder, Jason Middendorf, Mohammed Tavern, Silas Schwien, ...

In Warendorf steht ihm eine schwere Aufgabe bevor. Aus dem Team der Vorsaison sind kaum Spieler verblieben. Einige Kandidaten zogen es vor, in die B II und III zu gehen. Dem fügt sich Mayer ohne Widerstand und betont: „Ich möchte mit Jungs arbeiten, die Bock haben. Das geht vor Qualität.“ Entsprechend verhalten fällt die Zielsetzung aus. Mayer strebt in der Bezirksliga einen guten Mittelfeldplatz an und möchte mit dem Abstieg nichts zu tun haben.

Der Kader besteht aus 18 Spielern. Diese möchte Mayer, der lange beim SC Verl am Ball war und sich selbst als jemanden bezeichnet, der Fußball lebt, mit seinem reichhaltigen Erfahrungsschatz weiter entwickeln. „Meine Philosophie ist es, nach vorne zu spielen. Verteidigen kann jede Mannschaft“, erläutert er.

Das erste Saisonspiel führt nach Mettingen (Sonntag, 11 Uhr). „Wir fahren dahin, um zu gewinnen“, macht Mayer deutlich und schwört sein Team auf eine kampfbetonte Begegnung ein. Maximilian Wieschermann und Jason Middendorf fallen aus.