Bei dem Regatta-Wochenende auf dem Dümmer See in Niedersachsen landete es auf dem zwölften Platz. Insgesamt waren 23 Mannschaften am Start.

Warendorf erreichte nur einen Platz im Mittelfeld – entsprechend fiel auch die Einzelwertung aus. Mit Platz 32 war Ralf Klabuhn der Beste. Knapp dahinter folgten Louis Eickhoff (33) und Lukas Kieskemper (35). Niklas Siems konnte aus persönlichen Gründen am Freitag nicht starten und musste daher auf Punkte verzichten. Er belegte am Ende Rang 61. Sicher hätte er sich noch weiter nach vorne schieben können, wenn auch am Sonntag noch gesurft worden wäre. Aber da es auf dem Dümmer See lange neblig und windstill war, wurde keine Wettfahrt mehr angesetzt. So holte Siems nur am Samstag Zählbares.

„Der zwölfte Platz ist für den Surfclub Warendorf zwar kein herausragendes Ergebnis“, zeigte sich Teamcoach Ralf Klabuhn trotzdem zufrieden. Schließlich sei die gesamte deutsche Elite der Raceboardfahrer auf dem Dümmer an den Start gegangen: „Dafür habe sich sein Team gut behauptet.“ Erwartungsgemäß hatten sich am letzten Wettkampfwochenende die Favoriten durchgesetzt. Gleich zwei Mannschaften aus Großenbrode an der Ostsee surften aufs Treppchen, die Silbermedaille ging an den RSC Chiemsee.

Ganz ordentlich fiel die DM-Premiere von Hannes Baumewerd aus. Der 15-Jährige vom Surfclub Warendorf war zum ersten Mal bei einer Deutschen Meisterschaft am Start. Er fuhr auf dem Dümmer See in der Einzelwertung der unter 17-Jährigen gut mit und landete am Ende auf dem 22. von insgesamt 36 Plätzen.