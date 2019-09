Warendorfer SU geht mit Minikader in die Saison

Warendorf -

Ob das gut geht? Mit drei Torhütern und nur neun Feldspielern startet die Warendorfer SU in die neue Saison. Und gleich zum Auftakt in Sendenhorst fehlen Trainer Stefan Hamsen am Samstag fünf Akteure, die meisten wegen Urlaubs.