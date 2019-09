Den Zuschauern, die sich am Donnerstagabend die 2:4 (1:3)-Niederlage der Warendorfer SU gegen die SG Sendenhorst anguckten, bot sich ein kurzweiliges Spiel.

Einem Pfostentreffer durch WSU-Stürmer Pascal Debowiak in der 6. Minute folgte zehn Minuten später das 1:0 für die Hausherren. Tobias Schwienhorst hatte sich auf der Außenbahn den Ball erobert, sich gut durchgesetzt und Maik Lauhoff perfekt bedient, der eiskalt abschloss. Doch der Führungstreffer schien der WSU nicht gut zu tun. In der Folge spielte nur noch Sendenhorst, die Gäste wurden drückend überlegen und profitierten dabei auch von Fehlern der WSU-Defensive. Zweimal Marek Ratering und einmal Hasan Hisham Hasan Abu Dalal konnten das ausnutzen und die Sendenhorster komfortabel mit einer 3:1-Führung in die Pause schicken.

„Wir hätten sogar noch höher führen können. Wir waren drückend überlegeen, haben ein tolles Umschaltspiel gezeigt“, so Sendenhorsts Spielertrainer Florian Kraus. Sein Gegenüber Lukas Krumpietz war dementsprechend bedient: „Wir die erste Hälfte müssen sich meine Jungs schämen.“

In Halbzeit zwei war die WSU dann die deutlich bessere Mannschaft, kam durch ein Kopfballtor von Gian-Luc Klemckow auch noch Mal auf 2:3 ran. In der 84. Minute machte Sendenhorst Sven Kortwinkel mit einer tollen Einzelleitung den Deckel drauf.

Beide Trainer waren sich einig, dass der Sieg, besonders aufgrund der ersten Halbzeit, in Ordnung ging.

Warendorfer SU: Wilmer- Theres (39. Steinkamp), Fromme, Le. Burchardt, Mayer- Schütte, Lauhoff, Schwienhorst- Klemckow (82. Sechelmann), Hallmich (39. La. Burchardt), Debowiak

SG Sendenhorst: Lackmann, Nordhoff, Eilmann, Turl- Kraus, Abu Dalal, Berheide (68. Krause), Kortwinkel, Hartleif (82. Leibig)- Ratering (90. Gerull)

Tore: 1:0 Lauhoff (16.), 1:1 Ratering (19.), 1:2 Abu Dalal (21.), 1:3 Ratering (35.), 2:3 Klemckow (64.), 2:4 Kortwinkel (84.)