Vor allem mit Beginn der zweiten Halbzeit legten die Gäste den Grundstein für diesen Erfolg. Die Sendenhorster, die überwiegend im Angriff den Keeper gegen einen Feldspieler ersetzten, leisteten sich in der Phase einige überhastet abgeschlossene Angriffe, die die WSU-Akteure nutzten.

Bis dahin war die Partie ausgeglichen verlaufen: Nervös und auch noch nicht mit allen Kräften am Bord gingen beide Teams in das erste Saisonspiel. Kein Team setzte sich entscheidend ab, erst als die Sendenhorster in Abschnitt zwei hektisch und nervös agierten, stellten die Gäste die Weichen auf Sieg. Zwar glichen die Sendenhorster noch einmal zum 17:17 aus, aber die WSU behielten die Nerven und legte schnell wieder nach.

Hoch zufrieden war nach dem Spiel Warendorfs Trainer Stefan Hamsen: „Das war ein guter Auftakt. Der Kader war ja noch nicht komplett, aber die Aushilfskräfte haben ihre Sache sehr gut gemacht. Im ersten Abschnitt lief es vorne noch nicht so gut, vor allem der Fluss über den Kreisläufer fehlte. Dies haben wir in der zweiten Halbzeit deutlich besser gemacht und am Ende verdient gewonnen.“

WSU: Kolodzei, Hartmann - Nitsche (7), Linnenbank (6), Baggeroer (5), Grothues, Ahlbrand (je 3), Muesmann, Brümmer, Schwaer, Hartmann, Weilbacher, Dellori.