In einem hart geführten Kampf war die Partie zunächst ausgeglichen. Nervös und sicher auch noch nicht mit vollen Kräften gingen beide Mannschaften in das erste Saisonspiel. Kein Team konnte sich entscheidend absetzen. Erst als die Sendenhorster in den zweiten 30 Minuten teilweise hektisch agierten, gelang es den Gästen, die Weichen auf 24:21 (10:11)-Auswärtssieg zu stellen.

SG führt zur Pause 11:10

Nachdem die SG noch mit einer knappen 11:10-Führung in die zweite Halbzeit gegangen war und diese zunächst auf 12:10 ausgebaut und nach dem Ausgleich durch die Gäste noch einmal mit 13:12 zurückerobert hatte (36.), entglitt ihr die Kon­trolle, und die Gäste legten den Grundstein für ihren Auswärtssieg. Die Sendenhorster, die bei Ballbesitz mehrfach den Keeper durch einen Feldspieler ersetzten, leisteten sich in dieser Phase einige unnötig zu früh abgeschlossene Angriffe, die die WSU für schnelle Gegenstöße mit erfolgreichem Abschluss nutzte. Vier Tore in Serie zum 13:16 (41.) gelangen den Warendorfern so. Zwar konnten die Sendenhorster nach dem 14:17 (42.) noch einmal zum 17:17 (48.) ausgleichen, aber die Gäste behielten die Nerven, legten schnell wieder nach und ließen die Sendenhorster nicht mehr näher als einen Treffer herankommen.

„Die Vorgabe war, den Ball vorne lange zu spielen und keine überhasteten Abschlüsse aus der zweiten Reihe zu tätigen“, sagte nach dem Spiel SG-Coach Thorsten Szymanski. „Das hat bis auf die ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit gut geklappt – und da haben wir das Spiel halt verloren. Trotzdem sind wir auf einem guten Weg. Das Team wird sich noch finden“, zeigte er sich überzeugt.

Sehr zufrieden war WSU-Trainer Stefan Hamsen: „Das war ein guter Auftakt. Der Kader war ja noch nicht komplett, aber die Aushilfskräfte haben ihre Sache sehr gut gemacht. Im ersten Abschnitt lief es vorne noch nicht so gut, vor allem der Fluss über den Kreisläufer fehlte. Dies haben wir in der zweiten Halbzeit deutlich besser gemacht und am Ende verdient gewonnen.“

SG: Frenz, J. Funke – Demiri (2), Hunkemöller, Neumann (8), Königsmann, Bernstein (2/2), Westmeier (3), Schmitz, Behrenz (4/2), Heyna (1), Smykalla (1).

WSU: Kolodzei, Hartmann – Nitsche (7), Linnenbank (6), Baggeroer (5), Grothues, Ahlbrand (je 3), Muesmann, Brümmer, Schwaer, Hartmann, Weilbacher, Dellori.