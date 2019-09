„Am Ende zählen der Dreier und die Tatsache, dass wir zu Null gespielt haben. Das war das genaue Gegenteil vom letzten Spiel. Vor einer Woche haben wir in Westtönnen super gespielt und verloren. Diesmal fehlte uns vor allem die Passpräzision“, lautete das Fazit von Freckenhorsts Trainer Christian Franz-Pohlmann, dessen Team damit den dritten Sieg im dritten Heimspiel verbuchte.

Die knapp 150 Zuschauer sahen ein von vielen Fehlpässen geprägtes Match, in dem sich die Gäste über weite Strecken zurückzogen, aber dennoch zu guten Möglichkeiten kamen. So musste TuS-Keeper Jan Philipp Hart nach einer halben Stunde sein ganzes Können aufbieten, um den Ausgleich zu verhindern. Kurz zuvor hatte nämlich sein Kollege Jeron Karayaz mit einer abgefälschten Flanke das 1:0 markiert. Kurz vor der Pause verhinderte die TuS-Abwehr gemeinschaftlich auf der Linie den Gleichstand.

In Abschnitt zwei hatten die Freckenhorster bis auf ganz wenige Ausnahmen alles im Griff, versäumten es jedoch fahrlässig, vorzeitig alles klar zu machen. Bei den zahlreichen Kontern kam stets der finale Pass nicht an, so dass der Sieg bis zur letzten Sekunde auf des Messers Schneide stand. Erst in der Nachspielzeit erlöste Pierre Jöcker die Gastgeber nach Vorarbeit von Nermin Bahonjic mit dem zweiten Treffer.

Freckenhorst: Hart - Saygili (46. Kretzer), Jaspert, Simon (73. Harbert) - F. Tünte, Mattews, Bonin (82, Bahonjic), Schange, Karayaz - Schubert, Jöcker. Tore: 1:0 Karayaz (26.), 2:0 Jöcker (93.).