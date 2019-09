Mit einem Sieg und einer Niederlage starteten die Badmintonspieler der Warendorfer SU in die Verbandsligasaison. Teamchef Dirk Oertker zeigte sich mit dem Verlauf des Wochenendes zufrieden, wenngleich er andeutete, dass ein weiterer Punktgewinn durchaus möglich gewesen wäre: „Schade, dass wir uns für die Topleistung am Samstag nicht belohnen konnten.“ Damit spielt er auf die knappe 3:5-Niederlage am Samstagabend gegen den BC Herringen an.

In allen acht Spielen war die WSU mindestens auf Augenhöhe, Siege gelangen durch Dirk Oertker und Daniel Dunker im ersten Herrendoppel sowie Björn Isermann und Janik Hell im zweiten und dritten Herreneinzel. Knappe Dreisatzniederlagen gab es derweil für Dirk Oertker im ersten Herreneinzel, Maike Schmidt im Dameneinzel sowie Schmidt und Uli Krampe im Damendoppel.

Am Sonntag überzeugten sie gegen den leicht geschwächten Oberligaabsteiger BV Lippstadt. Souverän mit 6:2 holten die WSU die ersten Punkte. Maike Schmidt und Uli Krampe überzeugten im Doppel, Einzel und Mixed (an der Seite von Daniel Dunker). Dazu kamen Siege in den Herreneinzeln durch Dirk Oertker und Janik Hell sowie Janik Hell und Björn Isermann im zweiten Herrendoppel.

Der WSU gelang damit ein zufrieden stellender Start in die neue Saison. Mit dem TV Verl und der Drittvertretung vom BC Phönix Hövelhof sieht Oertker zwei weitere Gegner auf Augenhöhe, so dass das Ziel Klassenerhalt möglich sein dürfe. Weiter geht es am kommenden Sonntag bei der Reserve des TuS Friedrichsdorf.