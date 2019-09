Der Auftakt verlief in eigenen Halle mit dem 5:3-Erfolg über den BSC Gütersloh erfreulich. Nachdem das erste Herrendoppel knapp mit 20:22 und 17:21 unterlag, wussten Felix Claes/Keno Lubeseder im zweiten zu überzeugen. In einem äußerst spannenden Damendoppel siegten schließlich auch Julia Renne/ Leonie Renne in drei Sätzen mit 24:22, 14:21 und 21:14.

In den Herreneinzeln punktete lediglich Keno Lubeseder. Die entscheidenden vierten und fünften Zähler fuhren zum Abschluss der Begegnung Julia Renne im Einzel sowie Stephan Krampe / Leonie Renne im Mixed ein.

Bereits am nächsten Tag stand eine weitere Begegnung die zweite Mannschaft an, Dieses mal empfing sie den BC Herringen II. Das Team fand gut in das Spiel und sicherte sich durch Stephan Krampe/Janush Vashistha und Felix Claes/ Keno Lubeseder sofort zwei Punkte aus den Herrendoppeln. Das Damendoppel ging kampflos auf das Konto der Gastgeber. Vashistha und Lubeseder gewannen zudem souverän ihre jeweiligen Einzel. Den letzten Punkt zum 6:2-Endergebnis holte das Mixed mit Stephan Krampe/ Leonie Renne.

Auch die Jugendmannschaft der Warendorfer SU startete die Saison in der Bezirksliga einwandfrei. Bei der Partie gegen den SC Peckeloh wusste das Team durch und durch zu überzeugen. Die drei Doppel Niels Dieckmann/Luca Toenies, Jakob Wekeiser/Hendrik Markötter und Lisa Freese/Patricia Speer konnten allesamt punkten. Ähnlich erfolgreich verliefen die jeweiligen Einzel von Jakob, Hendrik, Luca und Patricia. Den 8:0-Sieg machte dann das Mixed mit Niels und Lisa mit 21:4 und 21:10 perfekt.