Fans und Vorstand der Sportunion waren nach dem Abpfiff erschüttert, der Übungsleiter auch. „Für die Vorstellung in der zweiten Halbzeit habe ich keine plausible Erklärung, denn wir hatten die Gäste in den ersten 45 Minuten gut im Griff, ohne großartig zu glänzen. Ob die Jungs den Gegner dann unterschätzt haben, weiß ich nicht. Jedenfalls klappte gerade in der Defensive überhaupt nichts mehr, so dass wir den Gegner geradezu zum Toreschießen eingeladen haben“, lautete das Fazit des tief enttäuschten Warendorfer Trainers Lukas Krumpietz .

Start nach Maß

Dabei schien anfangs alles nach Plan zu laufen: Gian-Luc Klemckow (13.) und Niklas Steinkamp (16.) stellten die Weichen per Doppelpack früh auf Sieg, den Gegentreffer von Lars Becher in der 45. Minute beantwortete Klemckow noch vor der Pause mit seinem zweiten Treffer zum scheinbar beruhigenden 3:1.

Keine Aggressivität

Doch nach dem Seitenwechsel nahm das Unheil seinen Lauf. Die Hausherren ließen es viel zu lässig angehen und jede Aggressivität vermissen. Die Greffener, am Donnerstag noch 2:5-Verlierer gegen Gelmer, witterten nach ihren beiden Treffern zum 3:3 (54. + 60.) Morgenluft und bekamen langsam aber sicher Oberwasser.

Die Warendorfer wurden dagegen immer nervöser, ließen durch Pascal Debowiak und Maik Laufhoff zwei ganz dicke Möglichkeiten liegen und wurden dafür mit zwei weiteren Gegentoren in der 71. und 90. Minute bestraft. Vom Aufstieg redet in Warendorf – vorläufig – niemand mehr.

Warendorf: Lippermann - Mayer, Lennart Burchardt, Wedig (46. Theres), Schwienhorst - Lasse Burchardt, Steinkamp (65. Mönter), Sechelmann (46. Schütte) - Lauhoff, Klemckow (77. Allmich), Debowiak. Tore: 1:0 Klemckow (13.), 2:0 Steinkamp (16.), 2:1 Becher (45.), 3:1 Klemckow (45.), 3:2 Leismann (54.), 3:3 Becher (60.), 3:4 Leismann (71.), 3:5 Schmett (90.).