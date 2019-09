Trainerin Franziska Heinz war natürlich nicht glücklich über die Niederlage, sah aber eine klar verbesserte Leistung im Vergleich zur Vorwoche: „Grundsätzlich war das eine gute Leistung, aber uns hat am Ende das Glück gefehlt. Wir brauchen einfach mal ein Erfolgserlebnis.“

Und danach sah es in der ersten Halbzeit lange aus. Everswinkel verteidigte stark und kombinierte im Angriff gefällig. Bis zum 9:9 nach 21 Minuten war die Partie ausgeglichen, dann legte der SC DJK einen Zwischenspurt hin und setzte sich auf 15:10 ab.

„Ich habe mir aber schon gedacht, dass es schwer wird, das zu halten“, ahnte Heinz mit Blick auf die dünne Personaldecke. Germania machte den Rückstand nach der Pause zügig wett, danach ging es hin und her. Am Ende leisteten sich die Gäste ein paar Fehler zu viel, die die Gastgeberinnen konsequent nutzten und so das Spiel noch an sich rissen.

SC DJK: Mohr, Kluge - Stelthove (8), Silvers (6), Schüler (4), L. Steinhoff (2), Altun, Jäger (je 1), Große Schute, Behrens, Schlautmann, Langkamp