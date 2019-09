Kein Spiel musste abgesagt werden und es gab auch keine Strafpunkte oder -gelder.

Besonders das neu formierte Frauenteam um Mannschaftsführerin Gaby Leuer spielte erfreulich stark und gewann die Gruppenphase mit fünf Siegen. In der K.o.-Phase siegten sie im Viertelfinale und scheiterten erst knapp im Halbfinale.

Die Ü 60-Herren um Mannschaftsführer Berni Leuer holten sich mit sechs Siegen in sechs Spielen den Meistertitel und steigen in die Bezirksliga auf.

Durch die gelungene Integration von neuen Kräften, wie Dr. Willy Westhoff und Conrad Schenke hat die Mannschaft wieder ausreichend Spieler zur Verfügung, um auch mal Ausfälle zu kompensieren.

Auch das Aushängeschild der Abteilung die Ü 30-Herren konnte nach dem Zwangsabstieg des vergangenen Jahres wieder in die Bezirksliga zurückkehren. Erstmals wurden in dieser Klasse auch nur vier Einzel und zwei Doppelpartien gespielt.

Ohne Punktverlust blieb dabei Michael Koch , der alle seine Partien gewinnen konnte. Mannschaftsführer Tobias Sterzl war froh, dass er zu jedem Spiel ausreichend Spieler zur Verfügung hatte und so der direkte Wiederaufstieg erreicht werden konnte.

Einen Wermutstropfen gibt es in der Bilanz des TuS dennoch. Die Ü 50-Herren verloren vier ihrer sechs Spiele und steigen somit in die Kreisliga ab. Mannschaftsführer Horst Bleier hofft, dass im nächsten Jahr die Verletztenliste nicht ganz so lang ist, wie in diesem Jahr und man dann wieder um den Aufstieg mitspielen kann.

Am 25. Januar lädt der Vorstand der Abteilung alle Mannschaftsspieler mit Anhang, sowie alle Neumitglieder und interessierte Abteilungsmitglieder zur Meisterfeier ins Clubheim am Feidiek ein. Eine Einladung zu der Veranstaltung folgt noch.

In den nächsten drei Wochen können alle Mitglieder noch die Plätze am Feidiek nutzen, bevor am 19. Oktober um 9 Uhr mit einem Arbeitseinsatz die Sommersaison beendet wird.