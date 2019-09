Beide Teams starteten sehr engagiert in die Partie und boten insgesamt eine zufriedenstellende Leistung. Nach dem ersten Viertel hatte Telgte/Wolbeck allerdings mit 18:12 die Nase vorn. Den besseren Auftakt im zweiten Abschnitt erwischten dann die Gäste, die schnell auf 29:12 davonzogen. Nach dieser ausgesprochen schwachen Phase fand die WSU wieder zurück zu ihrem Spiel und konnte den Rückstand bis zur Halbzeit immerhin auf 32:41 verkürzen.

In zweiten Abschnitt büßten die Warendorfer erneut ihre Treffsicherheit unter dem gegnerischen Korb ein, das dritte Viertel ging sehr deutlich mit 19:9 an die Gäste. Im Schlussabschnitt zeigte die Sportunion dann trotz des relativ hohen Rückstandes eine gute Moral, entschied das Viertel mit 21:15 zu ihren Gunsten und verkürzte den Endstand beim nicht unverdienten Sieg für Telgte/Wolbeck auf 62:75 Punkte.

Am kommenden Wochenende treten die Warendorfer in Telgte gegen die dritte Mannschaft der SG Telgte /Wolbeck Baskets an und erhoffen sich dort deutlich bessere Chancen, um den ersten Saisonsieg perfekt machen zu können.

WSU: Bürgel (26 Punkte), Joachim (21), Kröger (6), Fast (2), Dedek (2), Kollhoff (2), Fehrenkötter (2), Harnischmacher (1).