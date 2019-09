„Das waren zwei verschiedene Halbzeiten. In der ersten lief vorne und hinten ganz wenig, vor allem in unserer 5:1-Deckung. Da hat uns Verena Stockmann mit ihren acht Toren am Leben gehalten“, erzählte VfL-Trainer Daniel Haßmann. Die Folge war ein verdienter 14:15-Rückstand.

Handball-Damen-Landesliga: Ahlener SG – VfL Sassenberg 29:31 (15:14) 1/25 Foto: Lars Gummich

Im zweiten Abschnitt lief es dann deutlich besser. Die Gäste agierten nach taktischen Umstellungen hinten und vorne deutlich konzentrierter als zuvor und wurden dafür mit einer zwischenzeitlichen 29:24-Führung belohnt.

„Das war aber noch lange nicht die Entscheidung. Wir haben dann wieder im Angriff zu hektisch abgeschlossen und Ahlen bis auf ein Tor herankommen lassen. Zum Glück hat meine Mannschaft in der Endphase dann einen kühlen Kopf bewahrt und den Sieg nach Hause geschaukelt“, freute sich Haßmann.

Sassenberg: Schmitz, Marciniak, Schmitz - Stockmann (13), Herweg (4), Meinersmann, Feismann (je 3), Strotmeier (3/3), J. + V. Bastiaan (je 2), Klünker (1), C. Zumbrink, Roolfs, Westermann.