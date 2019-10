Westkirchens Tischtennis-Frauen mussten im vierten Saisonspiel die dritte Niederlage in der Bezirksliga hinnehmen. Gegen den TTC MJK Herten unterlagen sie 2:8.

Es ging verheißungsvoll los, denn sowohl das Doppel Mentrup/Haack-Malgin als auch das Doppel Witte/Gabrisch ging an die Westkirchenerinnen. In den Einzeln gleichwohl setzte es Niederlagen in Reihe.

► Auch die Bezirksliga-Männer verloren ihr Heimspiel mit 6:9 gegen Westfalia Herten. Jugendspieler Oliver Böhnke war in dieser Partie in glänzender Form und holte an Position fünf zwei Einzelzähler. Auch im Doppel war er an der Seite von Rainer Vossmann erfolgreich. Weitere Punkte steuerten Josef Reinke, Rainer Vossmann und Reinke/Witte bei.

► Besser machten es die Bezirksliga-Jungen beim 9:1 gegen TB Burgsteinfurt. Es punkteten Luca Micke, Oliver Böhnke, Paul Meier und Alexander Günnewig.

► Die 2. Jungenmannschaft siegte in der Kreisliga bei der TG Münster mit 9:1.

► Mit 3:7 musste sich die 3. Jungenmannschaft dem VFL Sassenberg geschlagen geben. Punkte: Constantin Peter (2), Leander Steinkamp.

► Die Jungen-15 unterlagen in der Kreisliga ebenfalls mit 2:8 gegen Sassenberg. Punkte: Leander Lindau, und Max Meier. Für den VfL waren Aaron Wenning, Lennard Köller, Falco Rütz und Nils Evermann erfolgreich.