Die Turnerinnen des TuS Freckenhorst starteten zu den Rückrundenwettkämpfen der Bezirksliga in Ladbergen. Bei den Pflichtstufen gingen für den TuS in der offenen Klasse Jessica Friesen , Finja Rottkemper, Leonie Vossmann, Merle Kuckelmann, Carola und Lisa Beerenbrink an die Geräte. Mia Ludorf musste verletzt passen.

Aus der Hinrunde schlug Platz sieben zu Buche. Das beste Resultat turnten die Stiftsstädterinnen am Barren mit 42,8 Punkten und Platz sechs. Am Balken wurde der TuS Siebter. Den Boden schloss man auf Platz acht ab, den Sprung mit Rang zwölf. Insgesamt reichte es zu Platz acht in einem Starterfeld von 19 Riegen. Der siebte Rang aus der Vorrunde konnte gehalten werden.

Danach folgten die Kürwettkämpfe. Der TuS trat mit Greta Alsmann, Johanna Beerenbrink, Fiona Hunkemöller , Anna Fast und Vanessa Sick an. Da ab der nächsten Saison aufgrund des großen Starterfeldes von 16 Teams zwei Bezirksligen geplant sind, galt es hier, mindestens den Rang acht in der Gesamtwertung zu belegen, um in die Bezirksliga 1 eingruppiert zu werden.

Nach Platz neun in der Hinrunde musste man sich steigern. Verletzungsbedingt fehlte Franzi Quente, dafür konnte Fiona Hunkemöller nach langer Verletzungspause das Team wieder verstärken. Mit Anna Fast kam ein Zugang von der WSU zum TuS, der das Team vor allem am Barren und Boden wertvoll unterstützen konnte. Der Boden lief mit Rang zwölf aber eher mäßig. Am Barren war es besser. Am Schwebebalken konnte, trotz drei Absteigern, der siebte Platz erreicht werden. Das beste Gerät war der Sprung. Mit einer guten Mannschaftsleistung wurde hier knapp die Gerätewertung gewonnen.

In der Rückrunde wurde der achte Platz erreicht und dank einiger Verschiebungen auf den Plätzen im Mittelfeld konnte der TuS auch im Gesamtergebnis den achten Rang holen und sich so den erhofften Platz in der Bezirksliga 1 für die kommende Saison sichern.