Warendorf -

Aller Anfang ist schwer, heißt es so schön. Diese Erfahrung mussten auch die Warendorfer Bezirksliga-Handballer mit ihrem neu eingeübten Abwehrsystem machen. Ein Mal ging es schon in die Hose. Trainer Stefan Hamsen ficht das nicht an. Er sieht seine Mannschaft nun auf einem guten Weg.