FC Greffen - BW Beelen (Sonntag, 15 Uhr). Nur knapp sieben Kilometer trennen die Sportanlagen der Vereine, und trotzdem überschreiten die Beelener während ihrer kurzen Anfahrt die Grenze zum benachbarten Kreis Gütersloh. Die Blau-Weißen wollen dem Nachbarn die Punkte gerne stibitzen und im Verfolgerfeld bleiben. Im Fall einer Beelener Niederlage zöge Greffen gleich.

SG Sendenhorst - VfL Sassenberg (Sonntag, 15 Uhr). Der VfL Sassenberg möchte den dritten Sieg in Folge im Oktober holen, um dem Tabellenzweiten GW Gelmer auf den Fersen zu bleiben. In Sendenhorst soll Nummer drei her. Ein Selbstläufer wird die Begegnung aber wohl kaum. Die Gastgeber, die drei Zähler weniger gesammelt haben, beendeten zuletzt beim Derby in Hoetmar ihr drei Partien währendes Zwischentief.

SV Ems Westbevern - Warendorfer SU (Sonntag, 15 Uhr). Die WSU scheint aktuell auf der Suche. Platz neun entspricht nicht den eigenen Ansprüchen. Immerhin zeigten die Emsstädter jüngst Moral, als sie im Heimspiel gegen Handorf aus einem 0:3-Rückstand noch ein 3:3-Remis machten und immerhin einen Zähler retteten. Gegen Schlusslicht Westbevern ist ein Sieg Pflicht, möchte die Sportunion nicht im Niemandsland verschwinden.

FC Münster - SC Hoetmar (Sonntag, 15 Uhr). Als eins von drei heimischen Teams fahren die Hoetmarer in die Domstadt. Dort steht ihnen eine schwierige Aufgabe bevor. Zwar verlor der FCM zuletzt mit 1:2 gegen Kinderhaus II, aber kassierte den entscheidenden Treffer erst in der Nachspielzeit. Zuvor hatte er fünf Siege am Stück errungen.

DJK SV Mauritz - SC Füchtorf (Sonntag, 15 Uhr). Das zweite Mal binnen sechs Tagen führt der Weg den SCF nach Münster. Unter der Woche verlor er erwartungsgemäß gegen den souveränen Primus SC 08, hielt die Niederlage mit 0:3 aber im Rahmen. Die Mauritzer, die vier Zähler mehr auf dem Konto haben, erwiesen sich bisher als Wundertüte. Fünf Niederlagen stehen überraschende Siege gegen Westfalia Kinderhaus II und Sassenberg gegenüber.

TSV Handorf - SC DJK Everswinkel (Sonntag, 15 Uhr). Mit dem 2:2 gegen den FC Greffen konnte der SC DJK Everswinkel immerhin die Pleitenserie stoppen. Ob beim Tabellenfünften Handorf etwas Zählbares zu holen ist, bleibt abzuwarten.