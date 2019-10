Das Einzelwettspiel nach Stableford wurde in zwei eigenständigen Turnieren über jeweils neun Löcher auf den beiden Plätzen in Vohren ausgetragen. Für die Maj­or-Wertung wurden die Einzelergebnisse schließlich addiert. Auf diese neue Weise wurden auch die sehr unterschiedlichen Ansprüche des Golfparks Heidewald und des Golfclubs An der Ems deutlich.

Beim Startturnier im Heidewald verbesserten drei Akteure ihr Handicap. „Turnierpate“ Rolf Möllmann feierte mit 20 Punkten das beste Nettoergebnis. Die Brutto-Wertung gewann Dr. Otto Dahl (zwölf Punkte) vor Horst Franze .

Im zweiten Turnier über neun Löcher an der Ems gelang Burkhard Schwarz mit eins über Par das beste Nettoergebnis vor Horst Franze und Manuela Nölker. Mit insgesamt 34 Punkten sicherte sich Horst Franze den Silberteller vor Bernd Bollmann (32) sowie Manuele Nölker, Doris Rauer und Heinz Hanewinkel (je 29).

Der Kampf um den Bruttosieg war bis zum letzten Grün offen. Martin Kittel , zunächst nur Fünfter, holte nicht zum ersten Mal mit fehlerfreiem Spiel im gefürchteten Emstal Punkt um Punkt auf. Er entschied die Wertung an der Ems mit einem Zähler Vorsprung für sich – vor Karlheinz Kortenjann, Horst Franze und Dr. Otto Dahl.

In seiner Siegesrede bedankte sich Martin Kittel für den wunderbaren Turniertag bei Rolf Möllmann, der bei seiner eigenen ersten Turnierteilnahme selbst einen golferischen Erfolg verzeichnet hatte. Die Planungen für eine Wiederholung im Jahr 2020 sind vereinbart.