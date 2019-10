Freckenhorst ohne Furcht vorm 1. FC Gievenbeck

In dieser Begegnung ist der TuS naturgemäß krasser Außenseiter. Schließlich spielen die Domstädter immerhin zwei Ligen höher und kommen mit der Empfehlung von drei siegreichen Partien in Serie nach Freckenhorst. Am Sonntag setzten sie mit dem 3:2-Erfolg über den bisherigen Westfalenliga-Primus Roland Beckum ein sportliches Ausrufezeichen. „Für unsere Jungs ist das schon ein besonderes Spiel“, sagt Franz-Pohlmann . „Es spricht nicht viel für uns, aber vielleicht haben wir eine ganz kleine Chance. Mal gucken, ob wir Gievenbeck etwas ärgern können.“

Der TuS-Trainer kündigt personelle Veränderungen an. Mit dem Hintergrund, den Akteuren Spielzeit zu geben, die zuletzt weniger zum Zug kamen. Einige Wechsel ergeben sich auch von selbst, denn Rouven Tünte und Mark Harbert stehen nicht zur Verfügung. Tobias Lange kehrt in den Kader zurück.

„Wir möchten uns gegen den haushohen Favoriten gut verkaufen und werden einen Plan haben“, betont Franz-Pohlmann und verweist in dem Zusammenhang auf den Pokalwettbewerb der vergangenen Saison. Auch da kreuzten sich die Wege der beiden Teams. Der TuS ging in jener Zweitrundenpartie auf eigenem Platz mit 2:11 baden. „Elf Stück werden wir ganz sicher nicht bekommen“, kündigt Franz-Pohlmann an.