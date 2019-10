Es ist erst der dritte Spieltag in der 2. Bundesliga, und trotzdem verdient die bevorstehende Begegnung des BBC Münsterland allemal die Bezeichnung Spitzenspiel. Die Rollstuhlbasketballer aus der Emsstadt reisen am Sonntag in das Herz des Ruhrgebiets und gastieren ab 15 Uhr bei den Hot Rolling Bears Essen.

Kein Zweifel: Der BBC tritt die Auswärtsfahrt mit dem klaren Ziel an, die heißblütigen Bären zu zähmen. Trainer Marcel Fedde verdeutlicht: „Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wir haben in dieser Saison eine Mannschaft, mit der wir um den Aufstieg spielen können.“

Das Wissen um die eigene Stärke schließt den Respekt für den Kontrahenten nicht aus. Feddes Einschätzung des Zweiten der Vorsaison: „Essen spielt ziemlich dynamisch und hat viele Spieler, die punkten können. Man kann sich nur spontan auf sie einstellen. Sie haben einen guten Mix aus jung und alt.“

Die Bären haben ebenso wie der BBC vier Punkte auf dem Konto, obwohl sie lediglich beim 64:34-Heimsieg gegen Osnabrück aktiv waren. Als sie am ersten Spieltag in Hamburg ankamen, gelangten sie aufgrund technischer Probleme mit der Schließanlage nicht in die Halle und traten unverrichteter Dinge die Heimreise an. Die Partie wurde mit einem 20:0-Sieg gewertet.

Der BBC legte mit einem 63:33 in Osnabrück und einem 80:64 über Hamburg los. Erwies sich in der Auftaktpartie die Defensive als Prunkstück, überzeugte in der zweiten Begegnung die Offensive.

Gegen Essen dürfte es auf Ausgewogenheit ankommen. „Wir müssen wachsam sein und schnelle Gegenstöße vermeiden“, betont Fedde, der die zwei Testerfolge über Essen nicht als Maßstab betrachtet. Verzichten muss er auf Phillip Schorp, der mit der Nationalmannschaft unterwegs ist. Für ihn rückt Sören Gebauer nach.