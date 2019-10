In einem spannenden Spiel siegte die erste Männermannschaft der Volleyball-Spielgemeinschaft Everswinkel/Sendenhorst mit 3:2 gegen den TV Emsdetten und führt damit die Tabelle der Landesliga an.

Ersatzgeschwächt und mit Verstärkung durch Emil Plößner aus der zweiten Mannschaft trat sie in Marl gegen einen Gegner in Vollbesetzung an. Im ersten Satz tasteten sich beide Mannschaften noch ab, aber nach dem Zwischenstand von 19:19 legte die Spielgemeinschaft einen Gang zu und zog mit 25:20 davon. Mit diesem Schwung und einer starke Aufschlagserie von Lukas Tepe entschied sie auch den zweiten Durchgang mit 25:19 für sich.

Ein anderes Bild bot sich im dritten Abschnitt. Hier zeigte sich Emsdetten deutlich verbessert. Insbesondere die starke Block- und Abwehrarbeit setzte der Spielgemeinschaft zu, was zum Satzgewinn für Emsdetten führte. Trotz einer Steigerung in Satz vier, reichte es noch nicht zu einem weiteren Spielgewinn. Emsdetten entschied die Satzverlängerung mit 27:25 für sich.

Es ging für die SG also wieder in den Tie-Break – wie schon in den vorherigen zwei Saisonspielen. Und auch dieses Mal entschied ihn das Team für sich. Gute Aufschläge beflügelten das Team um Mittelblocker Alexander Voßhans zu einer 8:2-Führung, die zum ungefährdeten 15:8-Erfolg fortgeführt wurde.

„Ich bin heute sehr zufrieden. Wir waren wenig Leute, und der Gegner war in Satz drei und vier wirklich stark. Aber wir haben ruhig weitergespielt und im Endeffekt gewonnen. Alle haben heute ein geiles Spiel gezeigt“, so Trainer Raphael Klaes.

Der Aufsteiger grüßt in der Landesliga nach drei Spielen mit drei Siegen von Platz eins. Dies mag angesichts von drei Siegen mit jeweils lediglich zwei Punkten verwunderlich wirken, die Liga scheint aber auf Augenhöhe zu agieren. Neun der 15 Begegnungen endeten im Tie-Break und die Punkte wurden entsprechend häufig geteilt. Platz eins und sieben sind nur durch zwei Punkte voneinander getrennt.