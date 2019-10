„Als sich das erste Mal in Warendorf war, wusste ich nicht, ob ich hier richtig bin“, erinnert sich Phillip Schorp , Neuzugang beim BBC Münsterland. „Ich kannte bislang nur die Bundeswehrhalle.“ Doch als der 26-Jährige in die Halle der Josefsschule rollte, wusste er schnell, dass er am richtigen Platz ist. „Das ist schon eine ganz coole Truppe“, sagt er.

A-Nationalspieler Schorp wohnt und studiert in Hannover. In der vergangenen Spielzeit war er in der Ersten Liga für Wiesbaden aktiv. „Dort habe ich auch gewohnt“, erklärt er. Doch die Entfernung zum Studienort und zur Freundin war ihm auf Dauer zu groß. Da kam der Kontakt zu den Warendorfern gerade recht. Schorp trainiert in Hannover und pendelt ein- bis zweimal die Woche an die Ems. „Zwei Stunden Fahrt sind völlig okay“, sagt der Student der Sozialen Arbeit, der sich mit dem BBC einiges vorgenommen hat.

Bisher mit Doppelspielrecht ausgestattet

Genauso wie U22-Nationalspieler Urs Rechtsteiner, der sich ebenfalls der Mannschaft von Trainer Marcel Fedde angeschlossen hat. Der 20-jährige Schwabe aus Ulm absolviert in Münster ein Studium beim Zoll. „Da lag es nahe, sich den Warendorfer Basketballern anzuschließen“, erklärt Rechtsteiner, der zuvor in seiner Heimatstadt Ulm in der Zweiten Liga und mit einem Doppelspielrecht beim Erstligisten München aktiv war. Auch Rechtsteiner hat schnell seinen Platz in der Mannschaft gefunden. „Beim BBC sind alle sehr aufgeschlossen“, sagt er. „Die Trainingsbedingungen sind gut und die Teamchemie stimmt.“

Auch nach der Niederlage in Essen. „Da haben wir viele Basics falsch gemacht“, blickt der 20-Jährige selbstkritisch zurück. „Nach zwei blöden Fouls bin ich aus der Halle geflogen. Das war nicht cool.“ Für die Partie am Samstag gegen Rhaden 2 haben sich die beiden Neuzugänge einiges vorgenommen. „Ich will gewinnen“, sagt Rechtsteiner. Dem schließt sich Mannschaftskollege Schorp ohne Widerspruch an.