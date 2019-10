Wenn die Bezirksliga-Handballer der Warendorfer Sportunion bei der Arminia in Ochtrup spielen, dann hat die Begegnung für Trainer Stefan Hamsen immer eine besondere Bedeutung: Sie ist der Gradmesser, der anzeigt, wohin die Reise für die Warendorfer Handballer im weiteren Saisonverlauf gehen wird. Das war in den vergangenen beiden Jahren so und das wird auch am Samstag (18 Uhr) wieder so sein. „Da bin ich mir sicher“, sagt Hamsen.

In der Vergangenheit hatte der WSU-Trainer in der Woche vor der Begegnung an der holländischen Grenze Druck aufgebaut, um seine Spieler besonders zu motivieren. Davon sieht Hamsen in dieser Saison ab. „Natürlich habe ich den Spielern klar gemacht, worum es geht“, sagt er. „Aber das weiß jeder Einzelne auch selbst.“

In den Vorjahren erfolgreich

In den vergangenen beiden Jahren haben sich die Warendorfer stets knapp durchgesetzt, und so soll es nach dem Willen Hamsens auch am Samstag sein. „Das wäre eine Bestätigung unserer Arbeit und des eingeschlagenen Kurses“, sagt der Übungsleiter. An dem möchte er auch künftig festhalten. „Wenn wir dort verlieren sollten, dann wäre das kein Beinbruch. Doch davon gehe ich nicht aus“, sagt Stefan Hamsen.

Er erwartet wie in den Vorjahren eine enge Partie. „Es ist ein Duell auf Augenhöhe“, sagt er. „Beide Mannschaften haben ein ähnliches Leistungsniveau.“ Wobei der WSU-Coach seine Abwehr besonders auf den seiner Meinung nach stärksten Rückraum-Linken der Liga, Max Oelerich, einstellen wird.

„Ihn müssen wir in den Griff bekommen“, fordert Hamsen. „Das heißt, dass er gegen uns nicht mehr als fünf bis sieben Tore erzielt anstatt zehn plus x. Gelingt uns das, dann haben wir eine gute Siegchance gegen den Tabellennachbarn.“