Während andere Trainerkollegen die Herbstpause eher als störend empfunden haben, passte sie Franziska Heinz ganz gut in Konzept. „Wir hatten noch ein bisschen was aus der Vorbereitung aufzuholen“, sagt die Trainerin des Handball-Oberligisten SC DJK Everswinkel.

„Wir haben die freie Zeit genutzt und das Versäumte aufgeholt. Jetzt hoffe ich, dass wir das, was wir uns im Training erarbeitet haben, auch ins Spiel übernehmen.“ Am Samstag (17.30 Uhr) kann sich Heinz ein Bild davon machen. Denn dann ist ihre Mannschaft beim Schlusslicht TV Arnsberg zu Gast.

Vom aktuellen Tabellenstand der Gastgeberinnen lässt sich die Everswinkeler Trainerin nicht blenden. „Wir haben uns in der Vergangenheit in Arnsberg immer schwer getan“, warnt sie. „Sie haben einen holprigen Start hingelegt, aber auch wir haben nicht in allen Spielen überzeugen können.“

Deshalb trifft der SC DJK als Elfter auf den Letzten. In den Trainingseinheiten in der Herbstpause hatte Heinz ihre Spielerinnen ohne Harz agieren lassen, damit sie sich an das Spiel ohne Haftmittel gewöhnen konnten. Personell kann die SC DJK-Trainerin aus dem Vollen schöpfen. Einzige Wackelkandidatin ist Finja Schüler, deren Einsatz sich kurzfristig entscheidet.