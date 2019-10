In der Fußball-Kreisliga A 1 hofft der SC DJK Everswinkel auf die nötige Wende. Die Negativserie hat ihn bis nach ganz unten abrutschen lassen. Nun empfängt er BW Beelen . In wohligeren Gefilden ist der VfL Sassenberg unterwegs, hat aber ein ganz dickes Brett zu bohren.

SC DJK Everswinkel – BW Beelen

Auf den ersten Blick spricht nur wenig für den Gastgeber. Zu negativ ist die sportliche Entwicklung. Den einzigen Saisonsieg gab es am ersten Spieltag. Seitdem gelangen nur noch zwei Unentschieden. Aber gerade der Punktgewinn im vorangegangenen Heimspiel gegen Greffen sollte Mut machen. Zumal Kontrahent Beelen in den zurückliegenden Wochen auch aufgrund verletzungsbedingter Ausfälle etwas von dem Zauber als Überraschungsteam verloren hat. Die Blau-Weißen sind mittlerweile seit fünf Spielen sieglos und infolgedessen auf den zehnten Rang abgerutscht. Die Partie gegen Everswinkel soll in die Erfolgsspur zurückhelfen.

Sonntag, 15 Uhr

GW Gelmer – VfL Sassenberg

Wenn der Tabellenzweite den Dritten empfängt, kann man mit Fug und Recht von einem Spitzenspiel sprechen, beide trennen drei Zähler. Da Gelmer außerdem noch die zuletzt abgesagte Partie gegen Hoetmar in der Hinterhand hat, verbietet sich für den VfL eine Niederlage. Ansonsten droht der Konkurrent zu enteilen.

Sonntag, 15 Uhr

DJK SV Mauritz – WSU

Die WSU atmete zuletzt kollektiv durch. Der 3:2-Erfolg über Everswinkel war weniger schön als hart erkämpft, brachte aber wichtige Zähler. Gegen die Domstädter, die erst am Donnerstag im Pokal aktiv waren und ausschieden, muss die Sportunion nun nachlegen, möchte sie den Sprung nach oben schaffen.

Sonntag, 15 Uhr

FC Greffen – SC Hoetmar

Nur zwei Punkte steht der SCH über dem ominösen Strich, hat aber im Vergleich zur Konkurrenz zwei Partien weniger bestritten. Stark, für einige vielleicht sogar überraschend stark, ist Greffen unterwegs. Aktuell rangiert der FCG auf Platz fünf. Hoetmar befindet sich folglich in der Rolle des Außenseiters.

Sonntag, 15 Uhr

SG Sendenhorst – SC Füchtorf

Die Füchtorfer gaben die Rote Laterne zuletzt zwar an Everswinkel ab, das 4:4-Remis auf eigenem Platz gegen Eintracht Münster war im Abstiegskampf aber eigentlich zu wenig. In Sendenhorst ist das Team klarer Außenseiter.

Sonntag, 15 Uhr